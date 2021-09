Nuova Zelanda: accoltella i clienti di un supermercato, diversi feriti. Il premier: "Attacco terroristico"

Un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver aggredito e ferito con un coltello diverse persone in un supermercato a New Lynn, sobborgo di Auckland, in Nuova Zelanda. Secondo la Cnn, i feriti sono almeno sei, di cui tre in gravi condizioni. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine sul posto.

Il supermercato LynnMall ha fatto sapere che "la questione è ora nelle mani della polizia" e continuerà a "fornire loro la piena assistenza". Non è chiaro se l’uomo fosse armato di pistola. La premier Jacinda Arderna è stata avvertita dell’accaduto. Fatti di sangue simili sono molto rari in Nuova Zelanda: la media è di 3,5 sparatorie mortali all’anno, nel decennio 2007-2017.

È stato un attacco "terroristico" quello avvenuto in un supermercato in un sobborgo di Auckland. Lo ha affermato la premier neozelandese, Jacinda Ardern che ha inoltre riferito come l’uomo che ha aggredito i clienti di un supermercato in un sobborgo di Auckland fosse una minaccia nota alle forze dell’ordine e tenuto sotto costante sorveglianza.

L’uomo dello Sri lanka era noto alle forze di sicurezza dal 2016, ha aggiunto Ardern in conferenza stampa. Il capo della polizia, Andrew Coster, ha riferito che l’uomo era controllato da "squadre di sorveglianza e da una squadra tattica" mentre viaggiava da casa sua a Glen Eden a New Lynn. Dopo aver preso un coltello all’interno del negozio, ha aggredito i clienti ed è stato ucciso dalla polizia in 60 secondi. AGI

