Uragano Ida: almeno 23 vittime a New York e New Jersey

È salito ad almeno 23 morti il bilancio delle vittime dell’uragano Ida nello Stato di New York e in New Jersey. Lo riferiscono i media americani.

Secondo quanto riferito dalla polizia alla Nbc, quattro donne, tre uomini e un bambino di 2 anni sono morti in cinque diversi allagamenti a New York. Nel New Jersey si contano altre 14 vittime, tra cui cinque residenti nel complesso degli Oakwood Plaza Apartments a Elizabeth e una persona il cui corpo è stato recuperato a Passaic.

La pioggia causata dall’uragano Ida a New York è "qualcosa che non avevamo mai visto". Lo afferma il sindaco Bill de Blasio, facendo eco alle parole della governatrice di New York Kathryn Hochul, secondo la quale parlare di qualcosa "senza precedenti è un eufemismo". Hochul ha sentito Joe Biden e il presidente ha offerto assistenza.

L’uragano Ida ha causato "molti danni" a New York e in New Jersey. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden dopo aver parlato con i governatori dei due stati colpiti dalla coda di Ida. "Ricevo aggiornamenti ogni ora" dalla protezione civile sugli effetti dell’uragano Ida nel sud e nel nord est degli Stati Uniti, ha detto Biden che venerdì sarà in Louisiana per toccare con mano la devastazione causata da Ida. «Il governatore della Louisiana mi ha assicurato che la mia visita non rallenterà i soccorso", ha aggiunto precisando che saranno usati droni per valutare i danni causati da Ida alla rete elettrica della Louisiana.

