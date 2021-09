Afghanistan: Di Maio in missione nella regione: "Riaprire l’ambasciata a Kabul? Prematuro parlarne"

Luigi Di Maio si recherà, a partire da venerdì, in missione in Uzbekistan, Tagikistan, Qatar e Pakistan. La missione si inserisce nell’ambito delle iniziative internazionali intraprese dall’Italia per far fronte alla crisi afghana e alle sue conseguenze sulla popolazione del Paese. Particolare attenzione verrà poi dedicata alla questione dei rifugiati e sfollati afghani, con l’obiettivo di esplorare soluzioni per facilitare, in collaborazione con i Paesi confinanti, l’assistenza umanitaria per afghani rifugiatisi nei Paesi della regione.

"Riaprire l’ambasciata italiana a Kabul? Di certo non ora, è prematuro parlarne. Allo stato attuale non ci sono le condizioni di sicurezza. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi gli ultimi attentati, dove potevano perdere la vita anche i nostri diplomatici e militari presenti a Kabul". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della riunione Ue in Slovenia.

"Ovviamente ogni passo in merito a presidi diplomatici in Afghanistan o in altri Paesi andrà fatto in totale sinergia con l’Ue e l’intera comunità internazionale", ha sottolineato il capo della Farnesina.

