Torna la paura a Kabul, razzo su un edificio vicino all'aeroporto: "Ucciso un bambino"

Tona la paura a Kabul. Un'esplosione sarebbe avvenuta nell'area dell'aeroporto come scrive Al Arabiya postando il video di una colonna di fumo che si alza dall'area.

Alcuni testimoni riferiscono di almeno un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell'area di Khajeh Baghra, non lontano dall'aeroporto. Sono stati pubblicati alcuni video che mostrano un'esplosione.

Secondo Al Arabiya English e il corrispondente della Bbc in Afghanistan il razzo avrebbe colpito una casa nei pressi dell'aeroporto.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021