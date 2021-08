La Tunisia blocca 11 barconi di migranti in partenza per l'Italia

La Marina militare tunisina ha bloccato ieri 11 tentativi di migrazione irregolare, in diverse zone del Paese, fermando in tutto 129 tunisini e 30 da altri Paesi africani. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato.

I migranti, partiti da Taguermess (Medenine), Chebba (Mahdia), Sfax e Kelibia (Nabeul), di età compresa tra i 14 e i 46 anni, sono stati trasferiti nei porti di Menzel Jemil, Djerba, Sfax e Zarzis e poi consegnati alla Guardia Nazionale.

© Riproduzione riservata