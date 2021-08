Afghanistan, telefonata Biden-Draghi su "approccio comune". A Herat stop a classi miste

Il presidente americano, Joe Biden, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno avuto una conversazione telefonica durante la quale «hanno discusso dell’importanza di uno stretto coordinamento continuo tra il rispettivo personale militare e civile a Kabul che sta lavorando insieme senza sosta per evacuare in sicurezza i propri cittadini, gli afghani che hanno coraggiosamente sostenuto noi e la Nato nello sforzo della guerra, e altri afghani vulnerabili». Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota.

Biden e Draghi «hanno accolto con favore l’opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune sull'Afghanistan all’incontro virtuale dei leader la prossima settimana». Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota, riportando la conversazione avuta dai due leader rispetto agli «ultimi sviluppi in Afghanistan».

Intanto cresce la disperazione intorno all’aeroporto di Kabul, dove regna il caos mentre le evacuazioni diventano sempre più difficili. A sei giorni dalla presa di potere dei talebani, le strade per l’aeroporto restano intasate di traffico, pedoni e posti di blocco. Il video di un soldato americano che solleva un bambino da un muro all’aeroporto è l’ultimo ritratto della disperazione di migliaia di afghani, dopo le immagini terrificanti dei giorni scorsi di persone appese agli aerei in fase di decollo.

Migliaia di soldati americani cercano di regolare l’arrivo di afghani e stranieri, ma il presidente Usa, Joe Biden, ha ammesso che la presenza dei militari non garantisce un passaggio sicuro. «Questo è uno dei ponti aerei più grandi e difficili della storia. Non posso garantire un esito positivo, non posso fare promesse sull'esito dei rimpatri», ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un discorso televisivo.

Gli Usa hanno inviato elicotteri militari per salvare più di 150 americani che non erano riusciti a raggiungere l’aeroporto ieri mattina, ha riferito da Washington un funzionario, confermando la prima notizia di spostamento di truppe americane fuori dall’aeroporto per aiutare le persone che cercano di essere evacuate. Un civile tedesco è stato colpito e ferito mentre si dirigeva verso l’aeroporto, ha confermato un portavoce del governo tedesco. Biden ha fissato il 31 agosto come termine ultimo per completare il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, ma il presidente ha avvertito che ci vorrà più tempo.

Secondo la Casa Bianca, circa 13.000 persone sono state evacuate a bordo di aerei militari statunitensi e altre migliaia con aerei inviati da altri Paesi.

Nonostante le promesse di talebani, che hanno assicurato che eviteranno vendette, un documento riservato dell’Onu ha accertato che gli insorti vanno casa per casa porta alla ricerca di persone che hanno collaborato con gli americani o con la Nato. I miliziani controllano anche le persone che si recano all’aeroporto di Kabul.

I talebani nella provincia occidentale afghana di Herat hanno ordinato al governo e alle università private che alle ragazze non sarà più permesso di frequentare classi miste, in quella che è la prima fatwa, riportata dall’agenzia Khaama. Dopo un incontro di tre ore con docenti universitari e responsabili di istituzioni private, il mullah Farid, responsabile dell’emirato islamico afghanoi per l’istruzione superiore, ha avvertito le classi miste devono essere abolite perchè «questo sistema è la radice di tutti i mali della società». I docenti della provincia hanno avvertito che, poichè le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero rimanere escluse dall’istruzione superiore. Secondo quanto riferito, ci sono circa 40.000 studenti e 2.000 docenti in università e istituzioni private e governative della provincia.

© Riproduzione riservata