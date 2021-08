Migranti, la Tunisia sventa 17 partenze verso l'Italia

La Guardia costiera tunisina ha bloccato lo scorso weekend, in varie regioni del Paese, 17 tentativi di emigrazione illegale verso le coste italiane, fermando in tutto 287 persone. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi.

In un comunicato viene precisato che i migranti sono di varie nazionalità africane, oltre che tunisini, alcuni dei quali ricercati per il coinvolgimento in reati di diritto comune. In molti casi le unità della Guardia costiera hanno effettuato dei salvataggi in mare, sottolinea il comunicato. ANSA

© Riproduzione riservata