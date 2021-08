Afghanistan: i talebani conquistano anche Herat, ex quartier generale delle forze italiane

I Talebani hanno conquistato oggi anche la città di Herat, la terza dell’Afghanistan, nell’ovest del Paese, ed ex quartier generale delle forze italiane. Lo riferiscono i servizi di sicurezza.

Intanto, l’ambasciata Usa a Kabul ha invitato gli americani in Afghanistan ad abbandonare immediatamente il Paese a causa del deterioramento della situazione sul fronte della sicurezza. Agli americani viene chiesto di tornare in patria usando i voli commerciali a disposizione, spiegando come la capacità dell’ambasciata di assisterli sia "estremamente limitata" date le difficili condizioni di sicurezza e uno staff a disposizione limitato. L’ambasciata sta comunque offrendo prestiti per il rimpatrio ai cittadini americani che non hanno i soldi necessari ad acquistare un biglietto aereo.

L'ambasciata Usa a Kabul ha anche chiesto ai talebani di rilasciare i funzionari del governo afghano arrestati. In una nota diffusa sull'account Twitter della rappresentanza diplomatica, l’ambasciata chiede anche ai talebani di "impegnarsi in negoziati che mettano fine alla sofferenza del popolo afghano e aprano la strada ad un accordo politico inclusivo che porti benefici a tutti gli afghani".

"Mentre in Afghanistan si combatte ovunque, il pensiero di alcuni Paesi europei è rimpatriare i profughi afgani e riportarli indietro, in un Paese che è meno sicuro che mai". Così Emergency replica alla decisione di Austria, Danimarca, Belgio, Grecia, Paesi Bassi di non aderire al dettato della Commissione europea, rifiutando di sospendere i rimpatri dei richiedenti asilo la cui domanda era stata respinta. "Di quale Afghanistan stanno parlando questi Paesi? - dichiara Alberto Zanin, medical coordinator dell’ospedale di Emergency a Kabul -. Quello che conosciamo noi continua, soprattutto negli ultimi mesi, a essere dilaniato da scontri quotidiani in quasi tutte le Province del Paese. Dai nostri ospedali, il nostro staff impegnato a curare le vittime è testimone di un Paese al collasso, in preda alla violenza, all’insicurezza e alla paura. La crisi umanitaria è già in atto, vediamo i civili coinvolti nei combattimenti, gli sfollati stanno già uscendo dalle città ammassandosi dove possono: è il momento di essere solidali con un popolo che vive da quarant'anni la guerra".

"Secondo il report Unama, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, gli sfollati interni sono oltre 200 mila dall’inizio dell’anno: tante le persone hanno abbandonato le proprie case e sono rimaste senza niente. Molte altre sono rimaste intrappolate nei distretti occupati e non sanno se riusciranno a fuggire - conclude Zanin - . Anche solo pensare di rimpatriare persone nello stesso Paese da cui sono scappate a causa della guerra ci sembra fuori da ogni logica, ma soprattutto inumano".

Nei primi quattro mesi del 2021, gli ospedali di Emergency hanno accolto 1.853 pazienti vittime di guerra, più del triplo rispetto al 2011, quando la guerra era in corso da 10 anni.

