Covid, boom di contagi in India: 35 mila i positivi, picco anche in Messico

Sono 35.499 le persone contagiate dal coronavirus in India nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l'andamento del Covid-19 nel Paese, aggiornando a 31.969.954 il totale dei contagi. Il ministero della Sanità indiano aggiunge altre 447 morti per complicanze alla pandemia al bilancio ufficiale, che sale così a 428.309 decessi totali.

Numeri importanti si sono registrati anche in Messico: domenica ci sono stati 7.573 nuovi casi di Covid-19, portando il numero totale di casi a 2.971.817, e 172 nuovi decessi con il totale delle vittime a 244.420.

Secondo la Johns Hopkins University, il Messico - che si trova nel mezzo della terza ondata - è il quarto paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid-19, dietro gli Stati Uniti, Brasile e India, ed è tornato al quindicesimo nel numero di infezioni. Il Messico negli ultimi quattro giorni ha registrato piu' di 19.000 infezioni al giorno, il numero piu' alto dal picco della seconda ondata a gennaio.

In tutto il mondo l'ondata di contagi sta portando i governi a varare nuove restrizioni. In Australia Melbourne è di nuovo in regime di lockdown. Lo Stato federale di Victoria, infatti, ha deciso un blocco di sette giorni per contenere un crescente focolaio della variante Delta di Covid-19 nello stato.

