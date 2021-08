Usa, il procuratore di New York: "Cuomo ha molestato numerose donne"

Il governatore Andrew Cuomo ha molestato numerose donne, incluse attuali membri dello staff e si è vendicato verso una di loro che lo aveva accusato pubblicamente. quanto emerge dal rapporto di 165 pagine scritto dal procuratore generale dello stato di New York Letitia James a conclusione delle indagini. Lo riporta il New York Times.

"L'indagine indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente più donne e nel farlo ha violato la legge federale e statale", ha detto la James in una conferenza stampa. Secondo James, l’indagine ha accertato che Cuomo "ha molestato sessualmente attuali ed ex dipendenti dello stato di New York, con contatti indesiderati e non consensuali e facendo numerosi commenti di natura sessuale che hanno creato un ambiente di lavoro ostile per le donne".

James ha aggiunto che l’inchiesta ha rivelato un "quadro profondamente disturbante e ancora non chiaro" che getta una luce sulla "ingiustizia che può essere presente ai più alti livelli di governo".

"Non ho mai toccato nessuno in maniera non appropriata": così Andrew Cuomo, visibilmente scosso e quasi in lacrime, in diretta tv si è difeso dalle pesantissime accuse di molestie mosse dalla procuratrice generale dello stato di New York Letitia James, sulla base delle indagini condotte. Le donne che lo accusano sono in tutto undici.

