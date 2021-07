Effetto Olimpiadi a Tokyo: 3 mila contagi in un giorno, il numero più alto di sempre

La città di Tokyo ha superato per la prima volta i 3 mila casi di Covid-19 in 24 ore, mentre le Olimpiadi sono nel pieno del loro svolgimento nella capitale nipponica. Lo hanno anticipato all’agenzia Kyodo fonti del governo giapponese. Tokyo aveva segnato ieri un nuovo record di nuovi contagi con 2.848 casi in 24 ore.

Si è registrato il primo caso di positività al Covid anche nell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che tra un’ora avrebbe dovuto partecipare alla finale del 4 senza. Lo annuncia il Coni, al quale la positività è stata comunicata stamattina. Rosetti, trasferito in un hotel per l'isolamento, è stato sostituito in finale da Marco Di Costanzo.

