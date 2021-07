Covid, la Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati in arrivo da Usa e Ue

Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica, e malgrado le contestazioni dell’opposizione laburista: ancora preoccupata dalla diffusione dei contagi Delta malgrado il calo dell’ultima settimana.

In termini di reciprocità i 2 vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l’esenzione alla quarantena in 19 Paesi Ue, ma non ancora in Italia salvo limitate eccezioni. Il Regno Unito inoltre ha dato il via alla consegna dei primi 9 milioni di vaccini anti Covid destinati ad alcuni Paesi bisognosi nell’ambito degli impegni presi a livello di G8 per la donazione complessiva di un miliardo di dosi (100 milioni dei quali a carico del governo britannico) entro giugno del 2022.

L’inizio dell’operazione è stato formalizzato da Oxford dal ministro degli Esteri, Dominic Raab, che ha ricordato come l’80% delle 100 milioni di dosi messe a disposizione gratuitamente da Londra andranno ad alimentare il programma Onu di aiuto internazionale Covax. Le prime 9 milioni di fiale in partenza dal Regno - tutte prodotte da AstraZeneca - saranno indirizzate verso l’Indonesia (dove la pandemia è in piena ascesa), la Giamaica e il Kenya.

