In Cina salgono i casi di Coronavirus: altri 76 in un solo giorno, ai massimi da gennaio

La Cina ha registrato domenica 76 nuovi casi di Covid-19, il livello più alto da gennaio, di cui 36 importati e 40 per effetto di 'trasmissione domestica'. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani.

Ieri, soltanto in Cina continentale, erano stati segnalati 5 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale (di cui 2 nello Jiangsu e uno per provincia nel Liaoning, nel Guangdong e nello Yunnan) e 27 casi importati (di cui 6 nello Yunnan, 5 nel Guangdong, 4 ciascuno a Shanghai e nel Fujian, 2 per provincia nella Mongolia Interna e nell'Hunan e uno ciascuno a Tianjin, nell'Henan, nel Sichuan e nel Gansu).

