Coronavirus: Mykonos torna alla normalità, ma è allarme nelle altre isole greche

L’isola di Mykonos torna da oggi alla normalità dopo nove giorni di coprifuoco e niente musica nei bar, restrizioni imposte sono ripresi casi di covid in quella che è una delle destinazioni più note della Grecia.

Ma il contagio non si ferma. Nelle ultime settimane, le isole più turistiche del Paese sono entrate in una situazione critica. Mykonos ha quadruplicato il numero di casi in una sola settimana, mentre in altre isole come Ios e Paros, così come nella regione di Heraklion a Creta, i contagi sono raddoppiati.

Il viceministro per la protezione dei cittadini, Nikos Jaradaliàs, ha sottolineato che le restrizioni hanno contribuito a fermare l’aumento esponenziale dei casi, pur riconoscendo che il carico epidemiologico sull'isola continui a essere elevato. Ora il governo è preoccupato per la situazione in altri centri turistici, come le isole di Zante, Rodi, Corfù, Serifos, Antiparos, Kos, Sifnos, Leros e Milos. AGI

