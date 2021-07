Deride il lockdown: commentatrice britannica espulsa dall'Australia

Una controversa commentatrice britannica verrà espulsa dall’Australia dopo essersi vantata di aver violato le regole di quarantena anti-Covid. Katie Hopkins, nota per le sue dichiarazioni razziste, è arrivata a Sydney per partecipare al programma del Grande Fratello Australia; costretta a isolarsi in hotel, ha postato un video in cui derideva le misure, sostenendo che avrebbe atteso che le portassero da mangiare in stanza per aprire la porta «nuda e senza mascherina».

La donna ha anche attaccato il lockdown, sostenendo che si tratti della «più grande bufala nella storia dell’umanità».

Parole che hanno fatto il giro dei social e hanno scatenato polemiche, tanto che il governo le ha revocato il visto ed è stata annullata la sua partecipazione al programma tv. I

l ministro dell’Interno, Karen Andrews, ha definito i suoi commenti «sconvolgenti», «uno schiaffo in faccia» agli australiani di Sydney e Melbourne che da settimane sono in lockdown. «La espelleremo appena sarà possibile» farlo, ha assicurato.

© Riproduzione riservata