Germania e Belgio in ginocchio per le alluvioni: sale a 183 il bilancio delle vittime

È salito a 183 vittime, 156 in Germania e 27 il Belgio, il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito l’Europa occidentale. Solo nella Renania-Palatinato, il land tedesco più colpito insieme al Nord Reno-Vestfalia, sono stati registrati 110 morti e 670 feriti.

Se nelle aree inondate nei giorni scorsi, il livello delle acque sta scendendo e sono iniziati i lavori di ripulitura, l’emergenza meteorologica appare spostarsi a Est. Nella notte piogge torrenziali hanno colpito la Baviera, dove si conta la prima vittima delle alluvioni. Il livello dei fiumi è salito e ha causato danni anche in Sassonia, il Land tedesco al confine con la Repubblica Ceca.

In Austria i vigili del fuoco sono in stato di elevato allerta nelle regioni di Salisburgo e del Tirolo e la città di Hallein è stata allagata. «Forti precipitazioni e tempeste stanno purtroppo causando gravi danni in diverse zone dell’Austria», ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.

(AGI)

