Maltempo in Germania, si aggrava il bilancio delle vittime: sono 81

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del maltempo in Germania: nel solo land della Renania- Palatinato, fra i più colpiti, i morti sono stati 50, una cifra superiore rispetto ai 28 riportati precedentemente. In tutto, il numero dei morti in Germania sale quindi a 81. Si confermano diverse centinaia di persone ancora irraggiungibili; ma solo per alcune decine di queste si teme il peggio.

I lander colpiti sono quelli della Renania Nord Westfalia e Renania-Palatinato, che al momento registrano rispettivamente 30 e 50 vittime. Intervenendo da Washington, dove ieri notte è stata ricevuta da Joe Biden alla Casa Bianca, Angela Merkel si è detta "scioccata dalle notizie di località completamente sommerse dalle acque". "Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma saranno molte", ha aggiunto la cancelliera tedesca.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk

