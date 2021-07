Coronavirus, Macron: "In Francia pass sanitario per trasporti, bar e ristoranti"

Da inizio agosto il pass sanitario sarà richiesto in Francia per entrare nei ristoranti, nei bar, negli aerei, nei pullman e nei treni: lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un discorso alla nazione. Macron ha aggiunto che dal 21 luglio il pass sarà già richiesto per entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi dello svago. Il pass sanitario, ha precisato, significa una vaccinazione o un test negativo al coronavirus.

Al momento, c'è una «forte ripresa» dell’epidemia di Covid-19, che riguarda «tutte le nostre regioni», ha spiegato il capo dell’Eliseo nel suo atteso discorso alla nazione. «Quando la scienza ci offre i mezzi per proteggerci, dobbiamo usarli con fiducia nella ragione e nel progresso», ha continuato, «dobbiamo muoverci verso la vaccinazione di tutti i francesi, perché è l’unico modo per tornare alla vita normale».

Il presidente ha così annunciato che entro il 15 settembre dovrà essere vaccinato «il personale infermieristico e non infermieristico di ospedali, cliniche, case di riposo, strutture per disabili, tutti i professionisti o volontari che operano a contatto con anziani o fragili, anche nelle case private». Dal 15 settembre, ha poi avvertito Macron, partiranno i controlli e applicate le relative sanzioni.

