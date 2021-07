Euro 2020, dopo la finale tifosi inglesi attendono italiani per picchiarli: il video

Sono salite a una cinquantina le persone, quasi tutti fan inglesi e quasi tutti alticci, arrestati fra ieri sera e la notte dalla polizia a Londra nell'ambito di tafferugli sparsi o episodi di resistenza alla forza pubblica a margine della finale degli Europei di calcio persa dall'Inghilterra ai rigori a Wembley con l'Italia.

Lo ha reso noto Scotland Yard, mentre Priti Patel, ministra dell'Interno del governo di Boris Johnson, ha condannato quella che ha definito "una minoranza violenta di teppisti e non di veri tifosi", rivolgendo un messaggio di gratitudine agli agenti.

I fermi sono legati fra l'altro al tentativo di sfondamento degli ingressi allo stadio che ha portato alcune persone senza biglietto a riuscire a fare irruzione nell'impianto, tra scene di violenza testimoniate da diversi video amatoriali e qualche evidente buco nel sistema di protezione.

Gli stessi video e alcuni testimoni hanno raccontato anche di qualche italiano (o simbolo tricolore) preso di mira qua e là, anche se al momento non si ha notizia di conseguenze gravi.

Denunciate infine violazioni (inevitabili dato il numero di persone ammesso nelle strade e allo stadio) delle residue norme anti Covid sugli assembramenti non autorizzati: in via di rimozione nel Regno, ma per ora in parte ancora sulla carta in vigore sullo sfondo del recente rimbalzo di contagi alimentato dalla variante Delta.

