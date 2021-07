Coronavirus in Germania, entro agosto stop alle restrizioni: "La mascherina sarà facoltativa"

«Entro agosto» la Germania potrà mettere in atto la fine delle restrizioni anti-Covid. Lo ha detto alla Sueddeutsche Zeitung il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

«Se tutte le persone in Germania avranno un’offerta vaccinale, non vi sono più motivazioni per qualsivoglia restrizione, sia dal punto di vista del diritto che da quello politico», ha affermato il capo della diplomazia tedesca, secondo il quale la fine delle misure è da attendersi «nel corso di agosto».

In termini simili si è espresso anche il presidente dell’Associazione dei medici di base, Andreas Gassen: «Al più tardi a settembre sarà disponibile la vaccinazione per tutti coloro che sono disposti ad accettarla: a quel punto dovranno sparire più o meno tutte le misure» volte a contrastare il coronavirus.

«Ognuno potrà poi decidere individualmente se vorrà indossare ancora la mascherina oppure no». In precedenti prese di posizioni, la cancelliera Angela Merkel aveva promesso che entro il 21 agosto tutti i cittadini della Germania avrebbero ottenuto un’offerta vaccinale. A detta del ministro della Sanità Jens Spahn, questo obiettivo potrà essere colto già alla fine di luglio.

