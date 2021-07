Covid, tornano ad aumentare i casi in Europa e l'Oms avverte: "Ci sarà una nuova ondata"

Dopo dieci settimane consecutive di calo, i contagi da Covid-19 sono tornati ad aumentare la settimana scorsa in Europa, sollevando il rischio di una nuova ondata. Lo ha dichiarato Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa in conferenza stampa. «Ci sarà una nuova ondata nella regione europea, a meno che non rimaniamo disciplinati», ha sottolineato Kluge.

Ci sono «tutte e tre le condizioni» per una «nuova ondata di decessi ed eccesso di pressione ospedaliera dovuta al Covid-19 prima dell’autunno», ovvero «nuove varianti, copertura vaccinale insufficiente e aumento dei contatti sociali». La copertura vaccinale contro il Covid-19 in Europa è insufficiente in maniera «inaccettabile», ha aggiunto.

«Vediamo molti Paesi fare bene ma la verità è che la copertura vaccinale media nella regione è solo del 24% e la cosa più grave è che metà dei nostri anziani e il 40% del nostro personale sanitario è ancora senza protezione», ha detto Kluge, «questo è inaccettabile ed è lontano dalla copertura vaccinale raccomandata pari all’80% della popolazione». «Con questi numeri, la pandemia non è in alcun modo finita e sarebbe molto sbagliato per chiunque - cittadini e autorità - considerarla tale», ha aggiunto il funzionario dell’Oms.

