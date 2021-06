Trump riparte dall'Ohio: "Ci riprenderemo l'America"

Mancava solo l’Air Force One. Per il resto sembrava di essere tornati indietro nel tempo, al 2020, alla campagna presidenziale, quando ai comizi di Donald Trump accorrevano in migliaia, pur nel pieno della pandemia. A Wellington, nell’Ohio, per il primo MAGA rally post-presidenziale, i fan lo aspettano per ore sotto il sole, ammassati al caldo.

Lui, seguendo il solito copione, si presenta in ritardo, al tramonto, cappellino rosso in mano pendant con la cravatta, abito scuro, camicia bianca e ciuffo d’ordinanza. Saluta, sorride, e sale sul palco sulle note di Lee Greenwood ("God Bless America"). Pur essendo stato bandito dai social per l’attacco al Congresso del 6 gennaio, The Donald, da quando ha lasciato la Casa Bianca, è rimasto tutt'altro che silente, ha rilasciato interviste, diffuso comunicati, è intervenuto a importanti raduni del Grand Old Party. Ma quello di Wellington, è il primo MAGA rally, segna il ritorno di Trump nell’ambiente che gli è più congeniale, i mega raduni di massa, il contatto diretto con i suoi ultrà. Il format è sempre lo stesso, lo show è Donald Trump e il suo spettacolo è sold-out.

Per l’ex capo della Casa Bianca la campagna elettorale è già partita: «Ci riprenderemo Camera e Senato», «vinceremo nel 2022 e nel 2024», «Joe Biden sta distruggendo la nazione sotto i nostri occhi», «ci riprenderemo l’America e lo faremo».

Dichiara di vergognarsi della Corte Suprema (dove ha nominato 3 giudici conservatori, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett,), rea di non essere intervenuta per 'rettificare' il risultato delle presidenziali, «la frode del secolo», contro la quale non smetterà mai di combattere ("Abbiamo vinto 2 elezioni, dovremo vincere anche la terza").

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, il 53% dei repubblicani è convinto che Trump abbia vinto le elezioni nel 2020. Trump non ha la minima intenzione di farsi da parte. ("Il nostro movimento non è finito, è solo all’inizio, siamo un movimento, una famiglia, una gloriosa nazione davanti a Dio. Renderemo l’America di nuovo potente, di nuovo ricca, di nuovo forte, di nuovo orgogliosa, di nuovo sicura, renderemo l’America di nuovo grande"). Parla per oltre un’ora, si congeda sulle note di YMCA, accenna al balletto. Tutto già visto, tutto già sentito ma lo show fa il tutto esaurito. Non ha deciso se si ricandiderà nel 2024 ma il suo pubblico non ha dubbi, vuole il bis (alla Casa Bianca).

(AGI)

© Riproduzione riservata