William e Harry insieme all'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana

Primo faccia a faccia confermato a inizio luglio a Londra fra i principi William e Harry, dopo le polemiche seguite allo strappo del fratello minore assieme alla moglie dalla famiglia reale britannica e dopo l’occasionale scambio di battute avvenuto a conclusione dei funerali del nonno Filippo, consorte della regina Elisabetta, il 17 aprile scorso.

I duchi di Cambridge e di Sussex parteciperanno infatti entrambi - come si attendeva - all’inaugurazione della statua dedicata alla loro defunta madre, Diana, in programma giovedì 1 nel giardino di Kensington Palace, residenza ufficiale di William. Si tratterà di «un breve evento» pubblico, secondo quanto ufficializzato oggi in una nota diffusa proprio da Kensington Palace, messo in calendario nel giorno in cui Lady D avrebbe compiuto 60 anni.

Evento a cui, oltre ai due 'fratelli-coltelli' di casa Windsor, parteciperanno anche alcuni stretti familiari Spencer di Diana, nonché gli autori del monumento: lo scultore Ian Rank-Broadley e il designer di architetture da giardino Pip Morrison. Nella circostanza, Harry tornerà a Londra dal suo rifugio californiano di Los Angeles senza Meghan, chiamata a restare negli Usa per accudire i due figli, il piccolo Archie e la neonata Lilibet. Mentre William non dovrebbe essere a sua volta accompagnato dalla consorte Kate.

