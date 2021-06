Canada, ritrovati i resti di 761 bambini in un'ex scuola residenziale

Appartengono a 761 persone, principalmente bambini nativi, i resti scoperti nel sito di un’ex scuola residenziale nella provincia di Saskatchewan, in Canada. Lo ha riferito un gruppo indigeno canadese, come riporta il New York Times.

La scoperta, la più significativa sino ad oggi, è avvenuta meno di un mese dopo il ritrovamento dei resti di 215 bambini a Kamloops, nella British Columbia, vicino a un’altra delle scuole fondate a fine Ottocento dal governo canadese e gestite dalla Chiesa cattolica.

