Mosca, lotteria anti-Covid per invogliare a vaccinarsi: chi si immunizza può vincere un'auto

Una speciale lotteria anti Covid per invogliare i cittadini a vaccinarsi: è l’idea del sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, che per l’occasione metterà in palio cinque auto alla settimana per i residenti della capitale russa che decideranno di immunizzarsi contro il coronavirus. L’iniziativa riflette la volontà del governo di dare un colpo d’acceleratore a un piano vaccinale nazionale che prosegue al rallentatore mentre i casi di contagio aumentano non solo a Mosca ma in tutto il Paese.

«Dal 14 giugno all’11 luglio 2021 i cittadini che riceveranno la prima dose del vaccino anti Covid-19 parteciperanno ad una lotteria con l’estrazione a sorte di automobili», ha annunciato oggi Sobyanin sul suo sito web. Ogni settimana verranno messe in palio cinque auto del valore di circa un milione di rubli ciascuna (circa 11.500 euro).

«Ma naturalmente il vantaggio più grande per coloro che si vaccinano non può essere paragonato ad alcuna auto, poiché consiste nella

loro salute e tranquillità», ha proseguito il sindaco. La lotteria giunge pochi giorni dopo l’allarme lanciato dallo stesso Sobyanin di fronte a una nuova impennata di infezioni nella capitale.

