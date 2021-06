Terrore in Nigeria, gruppo di uomini armati attacca sette villaggi: 88 morti

E’ salito a 88 morti il bilancio dell’attacco armato, sferrato da decine di ladri di bestiame contro sette villaggi del nordovest della Nigeria, avvenuto giovedì. Lo riferisce oggi la polizia. «Inizialmente erano stati trovati 66 corpi, ma poi ne sono stati scoperti altri 22», ha dichiarato il portavoce dello Stato del Kebbi, Nafiu Abubakar, precisando che le ricerche continuano.

Decine di assalitori in motocicletta hanno attaccato i villaggi nel distretto di Danko-Wasagu, ha detto il portavoce della polizia di stato di Kebbi, Nafiu Abubakar. Gi attacchi hanno preso di mira i villaggi di Koro, Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora e Iguenge, ha spiegato.

«Le indagini sono ancora in corso per accertare l’entità della devastazione che i banditi hanno lasciato sul loro cammino. La ricerca di altri corpi è ancora in corso», ha aggiunto. Poliziotti sono stati dispiegati nell’area per prevenire ulteriori attacchi mentre i residenti dei villaggi colpiti sono fuggiti dalle loro case.

