In Cina vaccini anche ai minori dai 3 anni in poi: arriva l'autorizzazione

Le autorità sanitarie cinesi hanno concesso l’autorizzazione di emergenza per l’inoculazione del vaccino contro il Covid-19 di Sinovac ai minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Lo ha annunciato il presidente di Sinovac Biotech, Yin Weidong, alla televisione di Stato.

La campagna vaccinale di Pechino è finora limitata ai maggiorenni e le autorità sanitarie non hanno ancora dato il via libera alla somministrazione ai minori, ritenuti i soggetti a minore rischio. Finora in Cina sono state somministrate 723,5 milioni di dosi del vaccino.

