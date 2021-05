Ancora un tragico naufragio al largo della Libia, morti almeno 16 migranti

Un naufragio si sarebbe verificato al largo della Libia, sarebbero almeno sedici le vittime. Lo afferma Alarm Phone che riferisce che oggi verso mezzogiorno un pescatore ha informato di una barca partita da Zliten, città nella regione della Tripolitania, con a bordo 87 persone.

«Secondo lui, 6 erano state recuperate senza vita. Un altro pescatore è venuto in aiuto, ma in totale sarebbero morte 16 persone. Quando abbiamo allertato la cosiddetta guardia costiera libica, questa ha risposto alle 12.26 via e-mail: 'L'operazione di salvataggio è andata a buon fine'. Questa affermazione è fuorviante e temiamo che cerchino di nascondere ancora una volta le morti».

