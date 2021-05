Uruguay: morto d'infarto il ministro dell'Interno Larrañaga

Il ministro dell’Interno dell’Uruguay, Jorge Larrañaga, è morto improvvisamente ieri di infarto. Lo hanno confermato varie fonti governative al portale di notizie Subrayado. Larrañaga, 63 anni, era senatore per il Partito nazionale, ed in precedenza aveva ricoperto per molti anni la carica di sindaco della città di Paysandu.

Il suo impegno politico lo aveva portato a candidarsi alla presidenza nelle elezioni del 2004 e poi per due volte alla vicepresidenza (2009 e 2014) in un ticket con Luis Alberto Lacalle Herrera e poi con suo figlio, Luis Alberto Lacalle Pou. Con il trionfo presidenziale di quest’ultimo nel 2019, Larrañaga è stato nominato ministro dell’Interno, carica che ha ricoperto dal 1 marzo 2020 fino al suo decesso.

Appresa la notizia, il capo dello Stato ha manifestato il suo cordoglio via Twitter: "È morto Jorge Larrañaga. Che tristezza! Ho imparato a volergli bene e a rispettarlo. È stato affettuoso anche nella durezza della battaglia. Siamo stati rivali, abbiamo cooperato, ci siamo rispettati. Era nel suo momento migliore". ANSA

