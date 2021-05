Gaza, esercito israeliano: "Colpiti 15 chilometri di tunnel di Hamas"

L’esercito israeliano ha colpito la notte scorsa 15 chilometri della rete dei tunnel, detta 'Metro', di Hamas nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in particolare sono stati centrati i passaggi tra i vari tunnel, definiti la 'Linea C' della rete. Nel complesso gli attacchi sono stati circa 35 in un periodo di 20 minuti.

"L'attacco - ha aggiunto il portavoce - ha fatto parte di una più larga operazione dell’esercito per colpire in maniera significativa il sistema sotterraneo terroristico".

Testimoni e giornalisti sul campo sentiti da al Jazeera hanno comunicato che sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati questa notte da Israele sulla Striscia di Gaza. Bombardamenti "più pesanti, su un’area più ampia e durati più a lungo" rispetto ai raid di ieri, in cui erano stati uccisi 42 palestinesi. Secondo il corrispondente di Al Jazeera, c'è stata a malapena "un’ora di pace" i droni israeliani "volavano sopra la testa, controllando i cieli".

Tra gli obiettivi, diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City. In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, ma i primi rapporti indicano che l’edificio era stato evacuato prima dell’attacco. Al momento non vi sono notizie di vittime. Intanto le organizzazioni per la Palestina hanno lanciato una iniziativa globale per dedicare la giornata di martedì a manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo. ANSA

