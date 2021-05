Coronavirus, Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno

Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno. Lo annuncia la direzione del parco in una nota ufficiale. "Abbiamo il piacere di annunciare che Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno". La direzione del parco aggiunge che saranno seguite "procedure di sicurezza più rigide".

Gli hotel del complesso riapriranno, compreso l’Hotel New York - The Art of Marvel, che sarà inaugurato il 21 giugno e può essere prenotato da domani 18 maggio. "Abbiamo sognato questo momento", ha detto Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris, che ha spiegato che la riapertura sarà in grado di godere di tutte le attrazioni e "molte più sorprese".

Le restrizioni sanitarie imposte in Francia sulla chiusura dei luoghi pubblici, dai bar e ristoranti alle palestre o ai ristoranti, saranno revocate nel paese dopodomani mercoledì 19 maggio. AGI

© Riproduzione riservata