Variante indiana, il governo britannico rassicura: "Il vaccino è efficace"

Il governo britannico è fiducioso riguardo all’efficacia dei vaccini anti Covid anche contro la variante indiana. Lo fa sapere in vista delle riaperture programmate per i prossimi giorni dopo il successo della campagna di vaccinazioni e la riduzione di nuovi contagi e ricoveri.

Il numero di contagi attribuiti alla variante indiana nel Regno Unito è più che raddoppiato in una settimana fino a toccare 1.313, soprattutto concentrati a Londra e nel Nord del Paese, secondo i dati delle autorità sanitarie. Chi ha avuto entrambe le dosi, ha spiegato in un’intervista alla Bbc il ministro della Salute Matt Hancock, secondo gli ultimi studi dovrebbe essere protetto contro le varianti.

Proprio per far fronte al rischio di una nuova diffusione a causa della variante, «chiaramente più contagiosa» secondo Hancock, è stato deciso di ridurre a un massimo di 8 settimane l’intervallo fra le due dosi per le persone di oltre 50 anni e i più vulnerabili.

