Guerra senza tregua a Gaza, il tweet di Israele e poi le bombe: muore famiglia con 8 bimbi

L’esercito di Israele (Idf) affida a un tweet il bilancio delle azioni di questa notte. «In risposta agli oltre 2.000 razzi lanciati da Gaza verso Israele, stanotte abbiamo colpito: Il quartier generale di intelligence militare, sito di lancio dei razzi, quartier generale di lancio di razzi superficie-superficie e due squadre di terroristi. Hamas sta pagando il prezzo del suo terrore».

Un’intera famiglia di 10 persone, otto bambini e due donne, è morta nel crollo di una casa di tre piani nella parte nord-occidentale della Striscia di Gaza, bombardata dagli israeliani: lo riferiscono i media israeliani e palestinesi. Un bimbo di cinque mesi è l’unico superstite della famiglia Abu Hatab e secondo i testimoni è stato trovato vivo sotto le macerie grazie alla madre che gli ha fatto da scudo. Portato in ospedale, è stato operato per gravi ferite.

L’edificio, adiacente al campo profughi di al-Shati, sarebbe stato colpito da almeno tre missili sganciati dagli F-16 israeliani che hanno causato il ferimento di 25 persone nelle abitazioni vicine. Si tratta del più alto numero di vittime in un singolo bombardamento israeliano dall’inizio della campagna militare, lunedì scorso. Il bilancio totale dei morti è di 136 persone, fra cui 39 bambini o minori. I feriti sono 950.

Nello stesso periodo ci sono state nove vittime israeliane, tra cui un soldato e un bambino, e 560 feriti nel lancio dei razzi da Gaza. Ieri sera un uomo è rimasto gravemente ferito per un razzo piovuto vicino alla sua casa ad Ashkelon. Nelle prime ore del mattino un razzo ha colpito un edificio residenziale di sei piani a Ashdod, nel sud di Israele, senza causare feriti. Colpita anche la città di Beersheva.

Non ci sono stati commenti alla notizia della famiglia uccisa da parte dell’esercito israeliano che normalmente spiega che colpisce obiettivi colpiti che sono stati usati per il lancio di razzi. Lo stesso esercito (Idf) in un tweeet ha spiegato che «in risposta agli oltre 2.000 razzi lanciati da Gaza verso Israele, nella note sono stati sferrati cinque raid in cui sono stati colpiti il quartier generale dell’intelligence militare di Hamas, un sito di lancio dei razzi, il quartier generale di lancio di razzi superficie-superficie e due squadre di terroristi». «Hamas sta pagando il prezzo del suo terrore», si legge ancora nel tweet.

© Riproduzione riservata