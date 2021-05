Vaccino, in Francia "per ora improbabile AstraZeneca agli under 55"

In Francia, le vaccinazioni anti Covid con il siero AstraZeneca "probabilmente, per ora", non saranno estese agli under 55 anni. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Olivier Vèran, in una intervista al canale LCI.

A fine aprile Vèran ha chiesto un parere alle autorità sanitarie in merito alla possibilità di somministrare il vaccino AstrZeneca a tutti coloro che sono disponibili a riceverlo, indipendentemente dall’età.

Nell’intervista, il ministro ha affermato che attende ancora la risposta, precisando tuttavia che il presidente della commissione strategica vaccinale, Alain Fischer, si è detto "non favorevole".

