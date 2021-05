Coronavirus, nuovo drammatico record in India: superati i 4 mila morti in un giorno

L’India per la prima volta ha registrato oltre 4 mila morti per coronavirus in un giorno mentre sempre più Stati impongono il lockdown per cercare di frenare la devastante ondata del contagio. Con i nuovi 4.187 decessi, il bilancio complessivo arriva a 238.270 dall’inizio dell’epidemia; i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 401.078, per un totale di quasi 21,9 milioni di casi.

Gli esperti hanno avvertito che il picco potrebbe non arrivare prima della fine di maggio e hanno invocato misure restrittive più severe a livello nazionale.

