Coronavirus, negli Usa marijuana e birra gratis per invogliare a vaccinarsi

Marijuana, birra e ciambelle gratis per invogliare i riluttanti a vaccinarsi. Ma anche biglietti da cinquanta dollari, a Chicago, a chi convince qualcuno a sottoporsi al vaccino oppure i cento dollari in buoni risparmio, in West Virginia, ai giovani che si fanno iniettare la dose. È quanto sta accadendo negli Stati Uniti per raggiungere il maggior numero di americani e creare quell'immunità di gregge necessaria per evitare l’aggravarsi della pandemia nei prossimi mesi.

A New York e Washington regalano 'canne', mentre alcuni birrifici offrono la formula «shots and a chaser», con boccali di birra gratis a chi si vaccina. In Alaska, dove la partecipazione è molto bassa, quindici cliniche hanno messo in palio premi che vanno da biglietti aerei a buoni da 500 dollari per comprare vivande o carburante per auto.

