Funerale del principe Filippo, spiragli di pace tra William e Harry grazie a Kate Middleton

Se qualche spiraglio di pace si intravede in casa Windsor fra i fratelli William e Harry il merito potrebbe essere di Kate Middleton.

All'indomani dell'ultimo addio al principe Filippo, fra le interpretazioni di simboli e immagini sulla cerimonia funebre al castello di Windsor, spicca l'attenzione che i media britannici riservano al ruolo della duchessa di Cambridge, il Sunday Times primo fra tutti che nel sottolineare la speranza di una riconciliazione fra i figli di Carlo e Diana colti ieri mentre parlavano all'uscita della cappella di St. George, ipotizza un "aiuto" da parte di Kate.

Che in effetti per un momento si era unita a William ed Harry ricomponendo il vecchio trio inseparabile, per poi lasciare i due fratelli a parlare da soli. Il 'royal correspondent' della Bbc, Nicholas Witchell, va oltre e si affida al linguaggio del corpo, senza tuttavia trarne gli stessi segnali di ottimismo. "Il linguaggio del corpo non sembrava incoraggiante" scrive, riferendosi alla breve passeggiata dei fratelli nuovamente fianco a fianco.

Però il presunto dettaglio chiave non è sfuggito nemmeno all'attento cronista dell'emittente pubblica, notando come Harry stesse dapprima parlando con Kate per poi continuare la conversazione - i cui contenuti restano un mistero - con il fratello maggiore. Ogni gesto diventa un indizio. I tabloid sono meno sfumati e il Sun, per esempio, titola senza mezzi termini: "Uniti nel dolore, Kate fa da paciere" mentre ricorda come fu proprio William a definire la moglie in questi termini, sebbene rispetto a ben diverse circostanze.

