Oggi i funerali del Principe Filippo: a che ora sarà e tutti i dettagli della cerimonia

Al termine di otto giorni di lutto, si terranno oggi i funerali del principe Filippo, morto il 9 aprile all’età di 99 anni. Alle esequie, che si terranno alla St Georgès Chapel, parteciperanno 30 persone.

Al funerale del duca di Edimburgo, oggi pomeriggio al castello di Windsor, la regina Elisabetta si comporterà con «dignità e coraggio» ma al di là delle apparenze la sovrana sta vivendo un momento di profondo dolore e avrà bisogno del sostegno di tutta la nazione: così ha detto alla Bbc l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, rivolgendo un appello al popolo britannico di «pregare per lei».

Oggi, ha detto l’alto prelato, «la gente non dovrebbe giudicarla dalle apparenze. E’ la regina. Si comporterà con la straordinaria dignità e lo straordinario coraggio che la caratterizzano». Ma, ha proseguito l’arcivescovo «sta dicendo addio ad una persona con la quale è stata sposata per 73 anni...». Il funerale di Filippo si svolgerà nella cappella di St George dove Elisabetta, che mercoledì compirà 95 anni, siederà su un banco da sola davanti a figli e nipoti. L’inizio della cerimonia è previsto alle 14.40 locali, (le 15.40 in Italia) quando la bara sarà collocata su una Land Rover progettata dallo stesso duca. Alle 14.45 comincerà la processione guidata dalla banda dei granatieri.

Alle 14.53 l'arrivo della Land Rover alla cappella di St George dove il servizio inizierà alle 15 dopo un minuto di silenzio nel Regno Unito. Non ci sarà sermone, su richiesta del duca di Edimburgo. Anche i canti e le letture sono state indicate da Filippo a suo tempo.

La Regina Elisabetta a poche ore dal funerale decide di rendere pubblica l'ultima foto del duca di Edimburgo. E’ un principe Filippo sorridente e rilassato, sul prato insieme alla moglie, in uno dei loro posti preferiti. L’immagine venne scattata nel 2003 dalla cognata, la contessa di Wessex, durante una vacanza estiva di famiglia sulle colline di Coyles of Muick vicino Balmoral, in Scozia, dove la coppia reale amava recarsi a passeggiare e fare pic nic.

Di seguito, il programma della cerimonia funebre, minuto per minuto.

- 11.00 (le 12 ora italiana): il feretro viene spostato dalla cappella privata di famiglia nel castello di Windsor in una sala separata in vista della cerimonia.

- 14.10: il decano di Windsor, David Conner, pronuncia delle preghiere.

- 14.15: rappresentanti delle forze armate britanniche prendono posizione nella corte interna del castello.

- 14.20-14.27: membri della Famiglia reale e parenti che non partecipano alla processione lasciano il castello per la St Georgès Chapel in auto.

- 14.27: arriva la Land Rover verde militare che verrà usata come carro funebre, tra le musiche suonate dalla banda.

- 14.40: i familiari stretti del principe, tutti in abiti civili, prendono posizione nella processione.

- 14.44: la regina, a bordo della sua Bentley, prende parte alla processione, in coda, mentre risuona l’inno nazionale 'God Save the Queen'.

- 14.45: prende avvio la processione, che dura otto minuti a piedi, tra salve di cannone e il suono dell campane nella torre del castello. La regina viene accolta dal decano di Windsor alla St Georgès Chapel.

- 14.53: il feretro arriva davanti l’ingresso principale della chiesa.

- 15.00: un colpo di cannone segna l’avvio di un minuto di silenzio in tutto in Regno Unito. Il feretro viene accolto dal decano di Windsor e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e viene posto su un catafalco nello spazio del coro, di fronte all’altare. I membri della Famiglia reale prendono posto per la cerimonia funebre che durerà 50 minuti e sarà condotta dal decano di Windsor. Il principe Filippo verrà sepolto nella Cripta Reale. I trombettieri suoneranno 'The Last Post’, il richiamo di tromba usato ai funerali militari britannici, e 'Action Stations', suono di allarme navale indicato espressamente dal duca di Edimburgo per commemorare la sua appartenenza alla Marina. L’arcivescovo di Canterbury pronuncerà un canto religioso, 'The Blessing', e quattro membri del coro canteranno l’inno nazionale per segnare la fine della cerimonia.

© Riproduzione riservata