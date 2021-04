Vaccino Johnson & Johnson e i casi di trombosi: per le autorità sanitarie Usa "nessun nesso"

Le autorità sanitarie Usa non hanno alcuna prova di un nesso "causale" tra il vaccino Johnson & Johnson e casi di trombosi, su cui l’Ema sta indagando in Europa.

"Al momento non abbiamo trovato un rapporto causale con la vaccinazione e continuiamo a indagare e a valutare questi casi", si legge in una nota dell’US Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

