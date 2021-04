«Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto».

Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito di Archwell, l'organizzazione senza fini di lucro fondata dai due.

Il messaggio, pubblicato in bianco su uno sfondo grigio, è completato dal tradizionale necrologio inglese «In loving memory of his royal highness, the duke of Edinburgh 1921-2021».

© Riproduzione riservata