Grecia: giornalista ucciso ad Atene, era specializzato in inchieste criminali

Giallo in Grecia per la morte di un giornalista. Giorgos Karaivaz, cronista specializzato in inchieste criminali è stato ucciso ad Atene davanti alla sua casa, nel sobborgo di Alimos, a sud della capitale. Lo riferisce la stampa ellenica.

Secondo il quotidiano 'Ta Nea', due uomini su una motocicletta si sono avvicinati a Karaivaz mentre rincasava, di ritorno da lavoro, e hanno aperto il fuoco, colpendolo con dieci proiettili. Karaivaz è un veterano del giornalismo giudiziario greco e ha lavorato per numerosi quotidiani ed emittenti televisive.

Al momento il cronista era impiegato presso la televisione privata Star Tv, la quale ha confermato che l’uomo, poco prima di essere ucciso, si trovava a lavoro.

