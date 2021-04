Giordania, sventato golpe. Il principe Hamza: "Sono agli arresti domiciliari"

Il principe ereditario e fratellastro del re Abdullah di Giordania, Hamza, in un video selfie pubblicato dalla Bbc, afferma di essere agli arresti domiciliari. "Questa mattina ho avuto una visita del capo di Stato Maggiore dell’esercito giordano, il quale mi ha informato che non sono autorizzato ad uscire da casa, a comunicare con le persone o a incontrarle perchè ad alcuni eventi ai quali ho preso parte - anche attraverso i social media - sono state espresse delle critiche nei confronti del governo o del re", dice Hamza, precisando di non essere stato accusato di aver fatto personalmente delle critiche.

"Non sono la persona responsabile della crisi della governance, della corruzione e della incompetenza prevalsa nella struttura del nostro governo negli ultimi 15-20 anni e non sono responsabile per la mancanza di fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini", aggiunge Hamza nel video, inviato all’emittente britannica dal suo avvocato.

Gli Stati Uniti hanno espresso solidarietà al re di Giordania, Abdallah II, il giorno dopo una raffica di arresti tesi a disinnescare non meglio specificate minacce alla sicurezza del Paese. "Seguiamo con attenzione le informazioni e siamo in contatto con le autorità giordane", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, "il re Abdallah è un alleato chiave degli Stati Uniti e ha tutto il nostro appoggio".

Non è ancora noto il numero delle persone arrestate con l’accusa di aver architettato quello che alcuni media hanno definito un "apparente tentativo di colpo di Stato". Tra esse figurano l’ex ministro delle Finanze, Bassem Awadallah, e Sharif Asan bin Zaid, membro della famiglia reale. Al Arabiya riferisce che gli arrestati fanno parte della cerchia di Hamzah, figlio maggiore dell’ex re Hussein ed ex principe ereditario. Nel 2004 Abdallah II aveva rimosso il fratellastro dalla linea di successione e lo aveva sostituito con il figlio Hussein.

Hamzah ha diffuso un video selfie nel quale afferma di essere agli arresti domiciliari. Le forze armate hanno smentito il suo arresto e hanno sottolineato di aver agito per contrastare "le minacce alla sicurezza e alla stabilità della Giordania".

