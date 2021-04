Coronavirus: 2 giorni senza contagi, Pasqua senza blocchi in Australia

Pasqua con poche restrizioni in Australia, dove da due giorni non si registrano nuovi casi di coronavirus. L’ultimo contagio è stato segnalato tre giorni fa nel Queensland, che è uscito oggi dal nuovo blocco che era stato imposto per arginare un recente focolaio. Gli australiani hanno potuto quindi affollare le spiagge e le chiese, dopo essere stati costretti in casa durante la Pasqua dell’anno scorso.

L’Australia è uno dei Paesi che hanno contrastato con maggiore successo la pandemia di Covid-19. I lockdown lampo, la chiusura dei confini e un capillare programma di tracciamento hanno consentito di limitare il bilancio del contagio a 29.300 casi e appena 909 decessi. AGI

