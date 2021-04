Sparatoria in California, tra i 4 morti anche un bimbo: è la terza in due settimane negli Usa

Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise nella notte italiana in una palazzina di uffici nel sud della California, l’ha annunciato la polizia. Il tiratore, le cui motivazioni sono finora sconosciute, è stato colpito da un agente e portato in ospedale ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia non ha rilasciato ulteriori informazioni sulle vittime; anche una quinta persona è in ospedale.

La sparatoria è cominciata intorno alle 17:30 ora locale (le 2:30 in Italia) al piano superiore di un piccolo edificio per uffici nella città di Orange fra agenti e il sospetto, secondo il Los Angeles Times. «La situazione è stata stabilizzata e non c'è nessuna minaccia per il pubblico», scrive il dipartimento di polizia di Orange in un post sulla sua pagina Facebook.

Il governatore della California Gavin Newsom ha twittato: «Orribile e straziante. I nostri cuori sono con le famiglie colpite da questa terribile tragedia stasera».

«Sono profondamente rattristato dalle notizie di una sparatoria di massa a Orange County, e continuo a tenere le vittime e i loro cari nei miei pensieri mentre continuiamo a saperne di più», ha twittato anche la rappresentante degli Stati Uniti dalla California Katie Porter.

