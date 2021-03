Nuove tensioni fra Usa e Corea del Nord, Biden non incontrerà Kim Jong-un

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha intenzione di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un per sbloccare il dialogo bilaterale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki durante la sua conferenza stampa quotidiana. Mentre il suo predecessore Donald Trump ha incontrato Kim tre volte durante il suo mandato, ritenendolo il modo migliore per riprendere il negoziato con la Corea del Nord, Biden non intende seguire questa strada.

«Penso che il suo approccio sarà molto diverso e questa non è la sua intenzione», ha detto Psaki rispondendo a una domanda specifica. La scorsa settimana, lo stesso Biden si era detto «pronto per una sorta di diplomazia», condizionandola però a una «denuclearizzazione come obiettivo finale».

Dopo i lanci di missili da parte del regime di Kim, Biden aveva avvisato che in caso di escalation gli Usa avrebbero risposto, irritando Pyongyang che ha parlato di «provocazioni».

