Coronavirus, obbligo di tampone per chi rientra in Germania

Scatterà questa domenica l’obbligo di tampone anti-Covid per chi rientra dall’estero in Germania: lo conferma una nota del ministero della Sanità tedesco. Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore già venerdì, ma il rinvio di due giorni è stato deciso per permettere ai viaggiatori e alle compagnie aeree di prepararsi in maniera adeguata.

La decisione di un tampone obbligatorio per chi arriva in Germania, da effettuarsi prima del decollo, era stata presa dalla cancelliera Angela Merkel e dai governatori dei Laender. Fino a domenica la regola vale solo per chi arriva dalle zone a contagio particolarmente alto, così come dalle zone in cui siano stati registrate le varie varianti del virus.

Il provvedimento, afferma sempre il ministero, non riguarda gli equipaggi degli aerei. Il costo dei tamponi dovrà essere sostenuto dai viaggiatori. In caso si risulti positivi, è richiesto un periodo di isolamento secondo le indicazioni delle autorità del Paese dal quale si era partiti.

