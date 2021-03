Coronavirus, la Germania pronta a prorogare il lockdown fino al 18 aprile

Un lockdown generale prorogato fino al 18 aprile, ipotesi coprifuoco notturno nelle zone con un alto numero di contagi, ma anche allentamenti per le visite ai parenti nei giorni di Pasqua: sono alcune delle misure in discussione al vertice di oggi tra la cancelliera Angela Merkel ed i governatori dei Laender.

Stando alle anticipazioni di diversi media tedeschi del documento che sarà varato alla riunione, la nuova estensione del confinamento in Germania si accompagnerebbe ad alcune misure di alleggerimento: in sostanza, la cancelleria propone una prosecuzione del lockdown fino ad aprile inoltrato, chiedendo ai Laender di «adattare» a tal scopo i propri regolamenti.

Nel dettaglio, il piano prevede che se la curva dei contagi dovesse crescere ancora, il Paese dovrà attuare il «freno d’emergenza» deciso al vertice dello scorso 7 marzo, che prevede l’automatico ritorno alle chiusure in quei territori nei quali si torna a superare l’incidenza dei 100 contagi su 100 mila abitanti nei sette giorni. Questo potrà riguardare il ritorno della chiusura dei negozi, dei ristoranti e dei bar nelle aree in cui si erano iniziate prime forme di riapertura.

Tra le proposte una delle più discusse è quella riguardo la visita ai parenti durante le festività di Pasqua: dovrebbe essere possibile ad un nucleo familiare incontrare altre quattro persone oltre ai minori sotto i 14 anni. Un regolamento analogo è stato in vigore anche durante le feste natalizie. In compenso non è ancora chiaro se sarà possibile andare in ferie: una delle ipotesi è una vacanza «con pochi contatti» da effettuare nel proprio Land.

Per quello che riguarda eventuali vacanze all’estero valgono le regole già esistenti: chi rientra da zone classificate a rischio deve sottoporsi a quarantena. Per quanto riguarda scuole e asili, in caso di incidenza superiore ai 100 contagi su 100 mila abitanti, è prevista la chiusura quando non sia possibile sottoporre a tampone studenti, docenti e altro personale almeno due volte la settimana. Per quanto riguarda il lavoro, il governo raccomanda il ricorso massiccio all’home office, e laddove questo non è realizzabile, si chiede alle imprese di impegnarsi a realizzare il più alto numero possibile di test anti-Covid.

In generale, la cancelliera ritiene che ulteriori allentamenti delle restrizioni decise per bloccare la pandemia non siano possibili, dato che la Germania sta assistendo «di nuovo ad un forte aumento delle infezioni» con una «dinamica esponenziale». Il che significa, così il documento, che «senza misure molto decise il numero dei nuovi contagi crescerebbe così tanto che già in aprile si renderebbe probabile un sovraccarico del sistema sanitario».

