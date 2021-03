Germania nella morsa del Coronavirus, Merkel pronta a prolungare il lockdown fino ad aprile

La cancelleria tedesca è intenzionata a varare un’ulteriore proroga del lockdown attualmente in vigore in Germania. È quanto emerge da una bozza del documento che sarà discusso domani al vertice tra Angela Merkel e i governatori dei Laender anticipata dall’Afp.

Il documento prevede il mantenimento delle misure di confinamento almeno fino ad aprile inoltrato, ma ad ora non è contenuta alcuna data per la conclusione delle restrizioni. Allo stesso tempo, non sono previste riaperture, mentre si fa esplicito riferimento «allo sviluppo nuovamente molto forte delle infezioni» all’interno del quale si registra «una dinamica esponenziale».

Tuttavia, ai Laender e ai distretti potrà essere permesso «di iniziare progetti modello a termine nei quali si possano riaprire singoli ambiti della vita pubblica in presenza di severe misure di protezione». Nel testo si evoca anche la possibilità di permettere ai cittadini di fare delle vacanze «con pochi contatti» nei propri Laender.

