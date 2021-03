Putin risponde a Biden che lo ha definito "assassino": "Gli auguro salute"

«Cosa gli risponderei? Gli augurerei salute». Così il presidente russo Vladimir Putin ha commentato le parole del presidente americano Biden, che ieri ha detto di ritenere Putin «un assassino», secondo quanto riporta l’agenzia Interfax.

La Russia coopererà con gli Stati Uniti, ma alle sue condizioni. Lo ha detto Vladimir Putin. «So che gli Stati Uniti, la leadership statunitense, è generalmente incline ad avere certe relazioni con noi, ma sulle questioni che interessano gli stessi Stati Uniti e alle loro condizioni. Pensano che siamo uguali a loro ma siamo diversi. Abbiamo un codice genetico, culturale e morale diverso. Ma sappiamo come difendere i nostri interessi. E lavoreremo con loro, ma nei campi che ci interessano e alle condizioni che riteniamo vantaggiose per noi stessi. E loro dovranno tenerne conto», ha detto Putin.

«Non commentiamo i commenti». Con queste parole il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l’Alto rappresentante Ue fosse d’accordo con quanto affermato dal presidente Usa Joe Biden nei confronti del presidente russo Vladimir Putin.

Una delle portavoce di Borrell ha precisato che "sfortunatamente c'è una lunga lista di omicidi o tentativi di omicidio nei confronti di numerose persone in Russia, inclusi politici e giornalisti. Molti di questi casi non sono stati investigati, restano irrisolti e gli autori non sono stati condotti davanti alla giustizia». La stessa portavoce ha poi aggiunto che «nel caso del tentativo di omicidio di Navalny l’Ue ha imposto delle sanzioni. Le autorità russe hanno anche giocato un ruolo chiave in altri conflitti nei Paesi vicini alla Ue. In qualità di presidente, Putin è il responsabile delle azioni e

politiche delle autorità russe». ANSA

