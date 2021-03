Vaccino, Moderna: "Al via la sperimentazione di fase 2 e 3 sui bambini"

Al via la sperimentazione di fase 2 e 3 del vaccino Moderna sulla popolazione pediatrica. Lo rende noto l’azienda, annunciando che i primi partecipanti allo studio hanno ricevuto la dose del candidato vaccino COVID-19 nell’ambito dello studio di fase 2/3 KidCOVE.

Lo studio dovrebbe arruolare 6.750 partecipanti pediatrici sani di età inferiore ai 12 anni, e si svolgerà in Usa e in Canada. La sperimentazione è condotta in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

"Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 2/3 di mRNA-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e in Canada e ringraziamo il NIAID e la BARDA per la loro collaborazione", ha dichiarato Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Siamo incoraggiati dall’analisi preliminare dello studio di fase 3 COVE di mRNA-1273 negli adulti dai 18 anni in su e questo studio pediatrico ci aiuterà a valutare la potenziale sicurezza e immunogenicità del nostro candidato vaccino COVID-19 per questa importante popolazione di giovani". AGI

© Riproduzione riservata